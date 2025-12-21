МИД России отрицает контакты с Южной Кореей по ядерной программе КНДР

«Российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней ни темы, затрагивающие двусторонние отношения Пхеньяна и Сеула, ни тем более “ядерную проблему КНДР” по причине того, что никакой “ядерной проблемы КНДР” для России не существует», — следует из заявления Захаровой.
Россия исключает любое посредничество в отношениях между Пхеньяном и Сеулом, подчеркнула Мария Захарова. «Так называемая “денуклеаризация” потеряла всякий смысл в новых геополитических условиях», — добавила она.
«Рёнхап» со ссылкой на дипломатические источники утверждало, что представитель Южной Кореи во время визита в Москву призвал Россию содействовать обеспечению мира на Корейском полуострове.