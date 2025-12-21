Ричмонд
В Кремле назвали неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану Трампа

Киев и ЕС представили неконструктивные предложения в рамках обсуждения американского плана по Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут. Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», — сказал Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, Россия сформирует свою позицию для дальнейших переговоров с США по Украине в Майами. Ушаков также подтвердил намерение Кремля придерживаться договорённостей, достигнутых в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что второй день переговоров в Майами, посвящённых украинскому урегулированию, открылся прибытием российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Он присоединился к американским коллегам — спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю главы государства Джареду Кушнеру — на той же площадке, где проходили вчерашние обсуждения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

