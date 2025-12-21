В Кремле назвали неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану Трампа

«Думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут. Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», — сказал Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
По его словам, Россия сформирует свою позицию для дальнейших переговоров с США по Украине в Майами. Ушаков также подтвердил намерение Кремля придерживаться договорённостей, достигнутых в Анкоридже.
Ранее сообщалось, что второй день переговоров в Майами, посвящённых украинскому урегулированию, открылся прибытием российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Он присоединился к американским коллегам — спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю главы государства Джареду Кушнеру — на той же площадке, где проходили вчерашние обсуждения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.