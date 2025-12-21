Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об увольнении в скором времени нескольких глав областных администраций на Украине. Об этом нелегитимный лидер страны заявил в ходе своего обращения в соцсетях.
«На следующей неделе я ожидаю докладов о некоторых главах местных администраций, которых стоит заменить», — анонсировал Зеленский.
Глава киевского режима не уточнил, какие именно главы областных администраций могут быть уволены. При этом украинские СМИ допускают, что одним из чиновников, которые могут оставить свой пост, станет глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.
