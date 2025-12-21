Зеленский анонсировал увольнение нескольких глав областных администраций

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что предоставленный Евросоюзом кредит не поможет Украине изменить текущую ситуацию. По его словам, финансовая поддержка со стороны ЕС не окажет существенного влияния на положение дел в стране на фоне коррупции во власти и негативных процессов в экономике и социальной сфере.