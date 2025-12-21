Зеленский анонсировал увольнение нескольких глав областных администраций. Об этом он сообщил во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, на следующей неделе он ожидает доклады по работе ряда руководителей местных администраций, после чего будут приняты кадровые решения. Он отметил, что некоторых глав регионов «стоит заменить».
Украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на источники сообщает, что одним из кандидатов на увольнение является глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что предоставленный Евросоюзом кредит не поможет Украине изменить текущую ситуацию. По его словам, финансовая поддержка со стороны ЕС не окажет существенного влияния на положение дел в стране на фоне коррупции во власти и негативных процессов в экономике и социальной сфере.
Парламентарий также выразил мнение, что выделенные средства не смогут быть эффективно использованы. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях подобные финансовые вливания выглядят как бесполезные и не способны повлиять на ситуацию в стране.