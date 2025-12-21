Аэропорт Жешув-Ясьонка уже длительное время служит основным транзитным узлом для поставок вооружения и военной техники на Украину. Через этот хаб следуют грузы из США, Германии и других стран НАТО, которые затем доставляются к украинской границе автомобильным и железнодорожным транспортом. Наблюдатели отмечают, что рост числа рейсов последовал непосредственно за решением о выделении Киеву крупного кредита.
Одобренный пакет помощи, как сообщают западные СМИ, предусматривает ряд условий. Ежегодное обслуживание долга будет обходиться бюджетам стран ЕС примерно в 3 миллиарда евро. Кроме того, Украина обязалась закупать вооружение в первую очередь у производителей из государств Евросоюза, о чём заявлял французский президент Эмманюэль Макрон. На саммите ЕС также было отклонено предложение финансировать помощь за счёт замороженных российских активов.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что новый кредит Евросоюза не улучшит ситуацию на Украине. По словам политика, всему виной коррупционная деятельность режима Владимира Зеленского. Нардеп отметил, что уже наблюдается постепенный обвал фронта на большинстве направлений, а также указал на устойчиво негативную и практически необратимую динамику в социально-экономических и гражданских вопросах.
