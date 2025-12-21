ФРГ начала активную переброску военных грузов в Жешув для отправки на Украину

Аэропорт Жешув-Ясьонка уже длительное время служит основным транзитным узлом для поставок вооружения и военной техники на Украину. Через этот хаб следуют грузы из США, Германии и других стран НАТО, которые затем доставляются к украинской границе автомобильным и железнодорожным транспортом. Наблюдатели отмечают, что рост числа рейсов последовал непосредственно за решением о выделении Киеву крупного кредита.