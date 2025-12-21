ЕАЭС стал центром многополярного мира.
В Петербурге прошел саммит Евразийского экономического союза. Президент России Владимир Путин заявил, что это объединение стало центром многополярного мира и обеспечивает экономическую стабильность региона. Лидеры стран договорились укреплять транспортные связи и продвигать туризм. В ЕАЭС была принята Индонезия. Во время саммита глава Беларуси Александр Лукашенко подарил Путину картину. Также на форуме был замечен бизнесмен Роман Абармович. Подробнее — в материале URA.RU.
Центр многополярного мира.
Путин оценил развитие ЕАЭС.
ЕАЭС утвердился в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом заявил в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета — высшего национального органа ЕАЭС.
Это интеграционное объединение превратилось в самодостаточный и конкурентоспособный центр глобального развития. Свое выступление президент посвятил подведению итогов работы Союза, отметив устойчивый рост взаимной торговли между государствами-членами.
ЕАЭС обеспечивает экономическую стабильность.
Сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает развиваться. Путин отметил расширение взаимной торговли, инвестиционных обменов и углубление кооперационных связей, что приносит реальную выгоду каждому государству-участнику, позитивно влияет на благосостояние населения и обеспечивает экономическую устойчивость всего региона в условиях глобальной турбулентности. Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что особенно важно в условиях глобальной турбулентности.
Путин констатировал позитивную динамику взаимодействия в рамках ЕАЭС. Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с евразийскими партнерами, и выразил уверенность в общей заинтересованности в развитии ЕАЭС. Путин также отметил, что рассчитывает на результативность нынешнего саммита для продвижения по всем актуальным направлениям.
Главные заявления Путина.
Одним из ключевых направлений интеграционного взаимодействия в ЕАЭС остается развитие и усиление транспортной инфраструктуры объединения. Совокупный валовой внутренний продукт государств-участников демонстрирует устойчивый рост; при этом наибольшие темпы увеличения ВВП среди стран «пятерки» фиксируются в Киргизии.
Практически все взаимные расчеты внутри союза осуществляются в национальных валютах: их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС достигает 93%. Экономики стран объединения по итогам 2025 года показывают стабильную положительную динамику.
ЕАЭС продолжает развивать экономические связи.
Ведется работа над соглашением о создании преференциального режима торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Индией. Подписания договора о зоне свободной торговли с Индонезией ожидают как шага, способного открыть дополнительные возможности для всех стран «пятерки».
Среди приоритетов дальнейшего развития — стимулирование внутреннего туризма в рамках ЕАЭС. В настоящее время объединенное экономическое пространство союза совместно с зоной свободной торговли СНГ формирует рынок, охватывающий порядка 730 млн потребителей.
Рост интереса к сотрудничеству со стороны других государств, включая готовность Индии активизировать переговоры и перспективы, открывающиеся с подписанием соглашения о свободной торговле с Индонезией. Об этом заявил Путин. Среди ключевых достижений были названы рост взаимного товарооборота, доля национальных валют во взаимных расчётах на уровне 93% и увеличение совокупного ВВП стран-участниц. Президент России также обозначил приоритеты на будущее, такие как укрепление транспортной инфраструктуры и развитие туризма, для чего была принята соответствующая концепция.
РФ высоко ценит многоплановое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и заинтересована в активизации совместной работы для развития связей, заявил Путин. Подобные встречи красноречиво свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз состоялся, заявил президент Белоруссии.
Индонезия вступила в объединение.
ЕАЭС поприветствовал своего нового партнера, а именно Индонезию. С приветственными словами выступил Лукашенко. «ЕАЭС приветствует нового партнера, Индонезию», — заявил Александр Лукашенко.
На саммите было подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Министр торговли Индонезии Буди Сантосо заявил, что этот документ призван ответить как на текущие, так и на будущие вызовы. При этом он отметил, что экономики сторон взаимно дополняют друг друга, а соглашение откроет Индонезии более широкий доступ на евразийский рынок.
Товарооборот между ЕАЭС и Индонезией за последние пять лет вырос на 56%, а за девять месяцев 2025 года составил 3,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Его слова передает РИА Новости. Стороны также обсудили предстоящее подписание важного соглашения о свободной торговле, как отметила пресс-служба ЕЭК.
Сагинтаев назвал это соглашение важным достижением, которое откроет преференциальный доступ к подавляющему большинству товарных рынков как для Индонезии, так и для стран ЕАЭС. По итогам встречи стороны выразили уверенность, что документ создаст условия для значительного расширения взаимной торговли и выхода бизнеса на новые рынки с совокупным населением около полумиллиарда человек.
Союз планирует расширить торговлю со странами Азии и Африки.
Перед ЕАЭС стоит задача сформировать перечень новых партнеров среди стран Азии и Африки, заявил лидер Беларуси. Он отметил, что растущий интерес со стороны «глобального большинства» к партнерству с ЕАЭС подтверждает актуальность интеграционной модели и подчеркивает роль объединения как полюса экономического притяжения, признавая при этом сохраняющиеся проблемы.
По его словам, важно выработать подходы к торгово-экономическому сотрудничеству с третьими странами на предстоящую пятилетку. Лукашенко отметил, что есть немало дружественных государств, торговля с которыми способна укрепить экономический потенциал союза.
Лукашенко указал на проблемы ЕАЭС.
Лукашенко обратил внимание на проблемы и дал несколько советов.
Выступая на саммите в Санкт-Петербурге, президент Белоруссии заявил о сохранении ряда нерешенных проблем. «При всех наших достижениях сохраняются и проблемы. Как бы тут ни говорили о положительном, они действительно есть», — сказал он.
Работа Союза «хромает процесс создания и реализации совместных проектов и программ», сказал Лукашенко. Он указал на недостаточную активность в таких перспективных сферах, как искусственный интеллект, микроэлектроника и робототехника, а также раскритиковал появление новых цифровых барьеров во взаимной торговле.
Кроме того, Лукашенко выразил разочарование тем, что многие согласованные меры остаются лишь на уровне докладов и рекомендаций, напомнив о невыполнении ряда ключевых договорённостей пятилетней давности. Он выразил надежду, что на саммите удастся обсудить эти проблемы откровенно и принять практические решения по таким вопросам, как концепция развития туризма, бюджет союза и председательство Казахстана в 2026 году.
Стороны пересматривают базовые договоренности 2014 года, переносят сроки формирования общих рынков энергетики, лекарств и медицинских изделий, а также констатируют неготовность всех стран к единому финансовому рынку. Лукашенко добавил, что к существующим трудностям добавляются новые барьеры во взаимной торговле.
Советы от Лукашенко по решению проблем.
Лукашенко отметил важность цифровизации.
Для Союза необходимо больше решительных шагов для снижения зависимости от импорта сельхозпродукции до уровня статистической погрешности, отметил Лукашенко. Он также отметил, что цифровая среда должна вносить ощутимый вклад в конкурентоспособность экономик стран союза, а не создавать дополнительные внутренние барьеры. По его словам, весь год в центре внимания находились вопросы реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для электронной торговли.
Где будет проходить следующий форум ЕАЭС.
По итогам саммита в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко сообщил, что председательство в ЕАЭС в 2026 году переходит к Казахстану. «Председательство в ЕАЭС в 2026 году переходит к Казахстану», — заявил Лукашенко в ходе своего выступления. Токаев подтвердил, что следующее заседание состоится 28−29 мая в Астане.
Путин признался Лукашенко, что следил за его выступлением.
Владимир Путин провел отдельную встречу с Лукашенко. Одной из тем обсуждения стало выполнение ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности. Лидеры обсудили ход межправительственного сотрудничества, и Путин высказал мнение, что вопросов, требующих вмешательства на уровне президентов, практически не осталось, с чем согласился Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия задали хороший пример интеграции для других стран, и после согласования пары вопросов они готовы продолжить работу в рамках предстоящего саммита ЕАЭС.
Президент России во время встречи заявил Лукашенко, что с интересом слушал его недавнее выступление в прямом эфире. «С удовольствием и интересом слушал. И хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений», — сказал Путин. Он также охарактеризовал обсуждаемые на встрече темы как глубокие и разносторонние.
Во время встречи Лукашенко подарил Путину особый подарок — картину, нарисованную специально для российского президента. «В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — сказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
Абрамович замечен на саммите.
Бизнесмен Роман Абрамович был замечен в кулуарах саммита. Об этом завил российский журналист Александр Юнашев.
«Появление фигуры такого масштаба в дни проведения ключевого регионального экономического форума не может быть случайным», — отметил Юнашев, предположив, что это сигнал о желании играть более заметную роль. Абрамович, бывший владелец нефтяной компании «Сибнефть» и футбольного клуба «Челси». Ранее он по просьбе Украины стал посредником на переговорах с Россией.
Переговоры России и Киргизии на саммите.
Президент Киргизии встретился с Путиным.
Президент России провел встречу с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. В ходе беседы лидеры обсудили практические шаги по реализации ранее достигнутых договоренностей. Основное внимание было уделено совместным проектам в топливно-энергетическом комплексе и вопросам региональной безопасности.