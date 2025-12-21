Центр многополярного мира, подарок Путину и Абрамович: главное о встрече экономических партнеров России

Рост интереса к сотрудничеству со стороны других государств, включая готовность Индии активизировать переговоры и перспективы, открывающиеся с подписанием соглашения о свободной торговле с Индонезией. Об этом заявил Путин. Среди ключевых достижений были названы рост взаимного товарооборота, доля национальных валют во взаимных расчётах на уровне 93% и увеличение совокупного ВВП стран-участниц. Президент России также обозначил приоритеты на будущее, такие как укрепление транспортной инфраструктуры и развитие туризма, для чего была принята соответствующая концепция.