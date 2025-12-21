Киселёв назвал фразу Путина о «европейских подсвинках» мемом года

Напомним, что Владимир Путин использовал в отношении ряда европейских политиков выражение «подсвинки», обвинив их в деструктивных намерениях. Он заявил, что их целью является стремление к дестабилизации обстановки внутри страны. По его оценке, такие действия являются частью попыток Европы вернуть былое влияние и добиться реванша. Во время прямой линии Путин пояснил, что не имел в виду конкретных лиц, используя выражение. Он отметил, что данное определение возникло спонтанно в процессе общения с военной аудиторией и являлось обобщением.