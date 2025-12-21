Премию мира имени Толстого вручили главам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

Президентам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиёеву вручили международную премию мира имени Л. Н. Толстого. Церемония прошла в Санкт-Петербурге на полях саммита ЕАЭС 21 декабря.
В мероприятии также принял участие президент россии Владимир Путин. Глава государства отметил, что лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана внесли большой вклад в укрепление безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Путин также напомнил, что 31 марта 2025 года лидеры стран подписали договор о точке стыка трех государств и декларация о вечной дружбе. Благодаря мудрости и дальновидности президентов стран был преодолен долгий период неопределенности в пограничных вопросах.
