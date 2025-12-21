Лукашенко подарил Путину картину, обещанную на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину с видами Валаама. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
— В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную, специально для президента России картину мы привезли, — рассказала представитель Лукашенко в интервью Первому каналу.
14 июня во время ознакомления с продукцией компании «Молочный мир» вблизи белорусского города Гродно Александр Лукашенко пообещал вручить Владимиру Путину подарок от этого производителя — сыр «Президентский» с изображением Кремля.
11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину картину местной художницы, которая рисует на осколках снарядов ПВО. На картине она написала «Белгород не сдается». Глава государства назвал работу «хорошей и душевной».