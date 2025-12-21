Песков: «расслабляюсь», когда Путин сам дает слово

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в рамках программы «Итоги года» звучат самые разные вопросы, и не все из них могут нравиться президенту. При этом он подчеркнул, что это является нормальной частью свободного формата общения, в котором журналисты вправе задавать те вопросы, которые считают важными или которые им поручили редакции. По словам Пескова, обсуждение охватывает широкий круг тем и делает мероприятие содержательным и ответственным.