Песков: «расслабляюсь», когда Путин сам дает слово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не напрягается в ситуациях, когда Владимир Путин во время прямой линии сам разрешает задавать вопросы всем, кого видит в зале.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, Песков отметил, что в такие моменты чувствует себя спокойно. «Наоборот — расслабляюсь», — сказал он, комментируя формат общения главы государства с участниками мероприятия.
Ранее Песков также сообщил, что решение о разделении форматов прямой линии и большой пресс-конференции президента будет приниматься исходя из рабочего графика Владимира Путина. По его словам, всё зависит от конкретных обстоятельств и расписания главы государства.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в рамках программы «Итоги года» звучат самые разные вопросы, и не все из них могут нравиться президенту. При этом он подчеркнул, что это является нормальной частью свободного формата общения, в котором журналисты вправе задавать те вопросы, которые считают важными или которые им поручили редакции. По словам Пескова, обсуждение охватывает широкий круг тем и делает мероприятие содержательным и ответственным.