СМИ: кредит ЕС не сможет покрыть финансовые потребности Украины

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предоставленный Евросоюзом кредит на 90 млрд евро не поможет Украине изменить текущую ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Junge Welt.
«90 млрд евро никоим образом недостаточно для полного покрытия финансовых потребностей Украины на два года», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Европейскому союзу из-за нехватки средств вскоре снова придется оставить Киев в состоянии финансовой неопределенности.
По итогам саммита ЕС, который проходил 18 и 19 декабря, было принято решение временно отказаться от изъятия российских активов и предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита.
По информации Financial Times, некоторые страны вслед за Венгрией, Словакией и Чехией также могут потребовать исключить их из программы по обеспечению кредита. «Выпуск единого долгового обязательства ЕС — это более простой способ помочь Украине, чем использование российских активов. Но у этого есть и недостатки. Венгрия, Словакия и Чехия, которые выступают против дополнительной помощи Украине, согласились на это в обмен на исключение их из обеспечения кредита. Другие страны могут потребовать такого же в будущем», — говорится в материале газеты. -0-