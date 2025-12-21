СМИ: кредит ЕС не сможет покрыть финансовые потребности Украины

По информации Financial Times, некоторые страны вслед за Венгрией, Словакией и Чехией также могут потребовать исключить их из программы по обеспечению кредита. «Выпуск единого долгового обязательства ЕС — это более простой способ помочь Украине, чем использование российских активов. Но у этого есть и недостатки. Венгрия, Словакия и Чехия, которые выступают против дополнительной помощи Украине, согласились на это в обмен на исключение их из обеспечения кредита. Другие страны могут потребовать такого же в будущем», — говорится в материале газеты. -0-