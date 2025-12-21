Орбан: конфликт на Украине выгоден политикам, оружейникам и банкирам

Продолжения конфликта на Украине хотят лишь наивные политики, производители оружия и банкиры. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X*.
«Кто заинтересован в том, чтобы противостояние на Украине не прекращалось? Политики, которые до сих пор верят, что ядерную державу можно победить на поле боя, производители вооружений, зарабатывающие на бесконечных конфликтах, а также банкиры, поставившие на военное поражение РФ», — заявил он.
Орбан подчеркнул, что Европа заслуживает лучшего. Прежде всего европейским странам нужен мир, подчеркнул венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что в украинском конфликте нет ясности, кто на кого напал. Также глава правительства Венгрии сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.