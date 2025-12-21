«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России», — написал он в соцсети X.
Орбан подчеркнул, что затягивание конфликта выгодно узкому кругу участников. Он дал понять, что Европа нуждается в ином политическом курсе и более прагматичных решениях.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обвинила ряд американских законодателей в заинтересованности в продолжении конфликта на Украине. Она заявила, что часть политиков получает выгоду от затягивания боевых действий. По её словам, обсуждение внешней политики в США часто сводится к противостоянию сторон, что не учитывает национальные интересы страны. Луна также указала, что зависимость отдельных конгрессменов от военно-промышленного комплекса влияет на их позицию и мешает продвижению мирных инициатив.
