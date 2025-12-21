Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил, что продолжения конфликта на Украине добиваются политики и банкиры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности отдельных лиц в Европе в продолжении конфликта на Украине. Он указал на политиков и экономические группы, которые, по его словам, делают ставку на военный исход.

«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России», — написал он в соцсети X.

Орбан подчеркнул, что затягивание конфликта выгодно узкому кругу участников. Он дал понять, что Европа нуждается в ином политическом курсе и более прагматичных решениях.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обвинила ряд американских законодателей в заинтересованности в продолжении конфликта на Украине. Она заявила, что часть политиков получает выгоду от затягивания боевых действий. По её словам, обсуждение внешней политики в США часто сводится к противостоянию сторон, что не учитывает национальные интересы страны. Луна также указала, что зависимость отдельных конгрессменов от военно-промышленного комплекса влияет на их позицию и мешает продвижению мирных инициатив.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше