Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обвинила ряд американских законодателей в заинтересованности в продолжении конфликта на Украине. Она заявила, что часть политиков получает выгоду от затягивания боевых действий. По её словам, обсуждение внешней политики в США часто сводится к противостоянию сторон, что не учитывает национальные интересы страны. Луна также указала, что зависимость отдельных конгрессменов от военно-промышленного комплекса влияет на их позицию и мешает продвижению мирных инициатив.