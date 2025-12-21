ZN: Умеров во время встречи с главой ФБР просил защиты по делу Миндича

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во время встречи с главой ФБР Кашем Пателем попросил сделать так, чтобы ведомство не помогало в расследовании коррупционного скандала, известного как «дело Миндича». Официальные власти отрицают, что их разговор был посвящен этому вопросу.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, руководитель переговорной группы Киева Рустем Умеров во время встречи с главой ФБР Кашем Пателем просил его не помогать в расследовании коррупционного скандала, получившего народные названия «дело Миндича» и «Миндичгейт», в котором фигурирует в том числе Умеров. Об этом пишет украинский портал «Зеркало недели» (ZN) со ссылкой на источники.
«Эту встречу организовали через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича»,
По его данным, глава ФБР не согласовывал с Белым домом этот разговор. А потому, когда американская администрация узнала о содержании встречи, ~ «Пателю было несладко»~. При этом ZN не знает, как Киев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию.
О самой встрече 12 декабря сообщила газета The Washington Post (WP). По ее информации, закрытое мероприятие прошло во время визита Умерова в Майями для проведения переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Эта новость вызвала смятение среди западных политиков, поскольку тема разговора оказалась загадкой. Некоторые предположили, что Умеров и другие члены украинской делегации попытались договориться об амнистии в случае предъявления им обвинений в коррупции. Другие же выразили опасения, что на встрече обсуждалось давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью принудить его принять предложенный США план по урегулированию конфликта с Россией.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила факт встречи Умерова и Пателя. По ее словам, они обсуждали «вопросы национальной безопасности». Кроме того, ~официальный представитель ФБР признал, что стороны затронули тему коррупции~, однако она не была основной.
Вместе с тем, представитель офиса Зеленского отказался комментировать WP подробности встреч, но настаивал на том, что «глупо связывать все с коррупцией».
Как Умеров связан с «Миндичгейтом».
Масштабный коррупционный скандал разразился на Украине в ноябре, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали результаты операции «Мидас», в ходе которой вскрылись масштабные хищения в области энергетики.
В качестве доказательства ведомство опубликовало аудиозаписи переговоров участников группировки, в которых они обсуждали «откаты» при строительстве объектов и возможные перестановки в Минэнерго и компании «Энергоатом».
Схему организовал бизнес-партнер Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента. Самому ему удалось сбежать из страны, выехав в Польшу на премиальном такси. В этой связи обвинения ему предъявили заочно. 21 декабря стало известно, что сейчас предприниматель находится в Израиле.
Кроме того, правоохранители арестовали бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, экс-советника главы Минэнерго Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова. Заочно обвинения предъявили соратнику Миндича Александра Цукермана.
На фоне скандала бывший глава министерства энергетики, действующий министр юстиции Украины Герман Галущенко подал в отставку. Он стал фигурантом дела, у него прошли обыски.
Позже НАБУ и САП провели обыски у занимавшего тогда пост главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Хотя официально его не сделали фигурантом уголовного дела, позже Зеленский объявил, что Ермак подал прошение об отставке.
Также, по данным СМИ, ~в деле фигурируют сами Зеленский и Умеров~. Как пишет ZN, изначально НАБУ начало расследование именно против минобороны в то время, когда его еще возглавлял Умеров. Также следователи считают, что Миндич убедил министра одобрить покупку некачественных бронежилетов. По данным газеты New York Post, президент Украины лично одобрил хищения на общую сумму в $100 млн. Хотя он формально не был связан с этой схемой, он активно взаимодействовал с ее участниками и «получил выгоду» от выведенных за рубеж денег.