ZN: Умеров во время встречи с главой ФБР просил защиты по делу Миндича

Также, по данным СМИ, ~в деле фигурируют сами Зеленский и Умеров~. Как пишет ZN, изначально НАБУ начало расследование именно против минобороны в то время, когда его еще возглавлял Умеров. Также следователи считают, что Миндич убедил министра одобрить покупку некачественных бронежилетов. По данным газеты New York Post, президент Украины лично одобрил хищения на общую сумму в $100 млн. Хотя он формально не был связан с этой схемой, он активно взаимодействовал с ее участниками и «получил выгоду» от выведенных за рубеж денег.