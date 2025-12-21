Ричмонд
Посольство России в Швеции следит за ситуацией с судном «Адлер»

Российское посольство в Швеции наблюдает за ситуацией с грузовым судном «Адлер», которое встало на якорь у шведского побережья. Об этом дипломаты сообщили в Telegram-канале посольства.

Источник: Life.ru

«Посольство следит за ситуацией вокруг российского сухогруза “Адлер”. Мы находимся в контакте с капитаном судна и шведскими властями», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее шведские правоохранительные органы поднялись на борт российского контейнеровоза, который встал на якорь у берегов Хёганеса после поломки в машинном отделении. Контейнеровоз принадлежит российской компании, находящейся под санкциями США и Евросоюза. Накануне судно подало сигнал бедствия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

