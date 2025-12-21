Посольство России в Швеции следит за ситуацией с судном «Адлер»

«Посольство следит за ситуацией вокруг российского сухогруза “Адлер”. Мы находимся в контакте с капитаном судна и шведскими властями», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее шведские правоохранительные органы поднялись на борт российского контейнеровоза, который встал на якорь у берегов Хёганеса после поломки в машинном отделении. Контейнеровоз принадлежит российской компании, находящейся под санкциями США и Евросоюза. Накануне судно подало сигнал бедствия.
