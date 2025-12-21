Дмитриев: «Разжигатели войны» не смогли помешать переговорам по Украине в Майами

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, инициатива проведения трехсторонней встречи с участием экспертов из России, США и с Украины не обсуждалась всерьез. Кроме того, он выразил уверенность, что предложения, которые европейские страны совместно с Киевом пытаются включить в американский мирный план, не способствуют достижению долгосрочного урегулирования конфликта.