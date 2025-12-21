Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам России и США

Разжигатели войны не смогли помешать переговорам России и США по Украине, которые проходят в Майами. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя новый раунд дискуссий.
Журналисты поинтересовались у него, удалось ли сторонникам эскалации повлиять на ход встречи. «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», — ответил Дмитриев.
Дмитриев также отмечал, что переговорный процесс проходит в конструктивном ключе.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для участия в новом раунде переговоров по украинскому урегулированию. Переговоры проходят 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече участвуют спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
Президент России Владимир Путин не передавал никаких посланий американской стороне через своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, в ходе переговоров во Флориде Дмитриев должен получить информацию о контактах США с Украиной и европейскими странами. Эти данные будут доведены до российского президента. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь, речь идёт исключительно о сборе информации, а не о передаче каких-либо сигналов или сообщений американским представителям.