Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам России и США

Президент России Владимир Путин не передавал никаких посланий американской стороне через своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, в ходе переговоров во Флориде Дмитриев должен получить информацию о контактах США с Украиной и европейскими странами. Эти данные будут доведены до российского президента. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь, речь идёт исключительно о сборе информации, а не о передаче каких-либо сигналов или сообщений американским представителям.