Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам России и США

Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны не смогли сорвать переговоры России и США по Украине, которые проходят в Майами.

Разжигатели войны не смогли помешать переговорам России и США по Украине, которые проходят в Майами. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя новый раунд дискуссий.

Журналисты поинтересовались у него, удалось ли сторонникам эскалации повлиять на ход встречи. «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», — ответил Дмитриев.

Дмитриев также отмечал, что переговорный процесс проходит в конструктивном ключе.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для участия в новом раунде переговоров по украинскому урегулированию. Переговоры проходят 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече участвуют спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Президент России Владимир Путин не передавал никаких посланий американской стороне через своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, в ходе переговоров во Флориде Дмитриев должен получить информацию о контактах США с Украиной и европейскими странами. Эти данные будут доведены до российского президента. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь, речь идёт исключительно о сборе информации, а не о передаче каких-либо сигналов или сообщений американским представителям.

