В Британии раскритиковали Евросоюз за провальную аферу с российскими активами

Дипломат также подчеркнул, что предоставленный Киеву и гарантированный ЕС кредит способен покрыть бюджетный дефицит Украины лишь на два года. Он заключил, что в случае продолжения конфликта европейским налогоплательщикам предстоит нести расходы по поддержанию жизнеспособности украинской экономики, причём в больших объёмах, чем признаёт Европейская комиссия. По его оценке, согласованного займа хватит лишь на две трети финансовых потребностей Украины, после чего последуют новые запросы на финансирование.