В Британии раскритиковали Евросоюз за провальную аферу с российскими активами

Инициатива Европейского Союза по использованию замороженных российских активов была заведомо неудачной. Такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский дипломат Ян Прауд.

Источник: Life.ru

По его словам, провал был предсказуем с того самого момента, как в 2024 году без серьёзных обсуждений начала продвигаться идея передачи этих средств Украине.

Дипломат также подчеркнул, что предоставленный Киеву и гарантированный ЕС кредит способен покрыть бюджетный дефицит Украины лишь на два года. Он заключил, что в случае продолжения конфликта европейским налогоплательщикам предстоит нести расходы по поддержанию жизнеспособности украинской экономики, причём в больших объёмах, чем признаёт Европейская комиссия. По его оценке, согласованного займа хватит лишь на две трети финансовых потребностей Украины, после чего последуют новые запросы на финансирование.

Ранее российская делегация на G20 в Вашингтоне заявила, что заморозка активов страны является воровством. По её словам, на встрече обсуждалась правомерность блокировки российских активов западными странами после начала спецоперации. Такие меры подрывают цели «Двадцатки» по поддержке стабильности мировой финансовой системы и являются «воровством чистой воды».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

