Песков сообщил, что расслаблен, когда Путин сам «модерирует» пресс-конференцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своём отношении к открытому формату общения главы государства Владимира Путина с журналистами. Он отметил, что в такие моменты не испытывает напряжения.

Источник: Life.ru

«Наоборот, расслабляюсь», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков пояснил, что обычно отвечает за порядок в зале и очередность вопросов. Он следит за регламентом и предоставляет слово журналистам. При этом президент нередко сам выбирает тех, кто может задать вопрос, без предварительного отбора. В Кремле отмечают, что такая практика давно известна участникам пресс-конференций. По этой причине журналисты стараются выделяться в зале, чтобы привлечь внимание главы государства.

Ранее Дмитрий Песков признался, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года». Он отмечал, что формат пресс-конференции и прямой линии остаётся открытым и свободным для журналистов. По его словам, представители СМИ вправе поднимать темы, которые считают важными для своей аудитории. В Кремле подчёркивали, что именно эта особенность делает ежегодное мероприятие с участием президента уникальным.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

