Песков сообщил, что расслаблен, когда Путин сам «модерирует» пресс-конференцию

«Наоборот, расслабляюсь», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков пояснил, что обычно отвечает за порядок в зале и очередность вопросов. Он следит за регламентом и предоставляет слово журналистам. При этом президент нередко сам выбирает тех, кто может задать вопрос, без предварительного отбора. В Кремле отмечают, что такая практика давно известна участникам пресс-конференций. По этой причине журналисты стараются выделяться в зале, чтобы привлечь внимание главы государства.
Ранее Дмитрий Песков признался, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года». Он отмечал, что формат пресс-конференции и прямой линии остаётся открытым и свободным для журналистов. По его словам, представители СМИ вправе поднимать темы, которые считают важными для своей аудитории. В Кремле подчёркивали, что именно эта особенность делает ежегодное мероприятие с участием президента уникальным.
