Песков сообщил, что расслаблен, когда Путин сам «модерирует» пресс-конференцию

Песков пояснил, что обычно отвечает за порядок в зале и очередность вопросов. Он следит за регламентом и предоставляет слово журналистам. При этом президент нередко сам выбирает тех, кто может задать вопрос, без предварительного отбора. В Кремле отмечают, что такая практика давно известна участникам пресс-конференций. По этой причине журналисты стараются выделяться в зале, чтобы привлечь внимание главы государства.