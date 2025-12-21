Запад оказался бессилен против российской смекалки.
Россия оперативно приняла меры для преодоления нефтяных санкций США. Об этом сообщают британские журналисты.
Журналисты британского издания объясняют такие результаты способностью России эффективно адаптироваться к новым условиям и противостоять западным санкциям. Подобные навыки страна развила за последние три года жесткого санкционного давления. Западные журналисты оценили новую систему высоко, российским опытом в обходе санкций ныне вдохновляются Иран и Венесуэла.
