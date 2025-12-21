Уиткофф назвал продуктивными переговоры США, Украины и ЕС в Майами

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. От американской стороны в переговорах, помимо Стива Уиткоффа, участвовали зять президента США Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
В консультациях также участвовали европейские советники по национальной безопасности. Целью переговоров было «согласование общего стратегического подхода Украины, США и Европы». Особое внимание стороны уделили срокам и последовательности следующих шагов по урегулированию конфликта, сообщил Уиткофф.
«Украина по-прежнему полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего», — написал Стив Уиткофф в соцсети Х.
20-го и 21 декабря в Майами также прошли переговоры Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева. Об итогах встречи Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину 22 декабря.