Уиткофф назвал продуктивными переговоры США, Украины и ЕС в Майами

США провели серию продуктивных и конструктивных переговоров с представителями Украины и Евросоюза во Флориде, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудили мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности Украине и восстановление украинской территории после завершения конфликта.