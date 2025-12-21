Дмитриев: Разжигатели конфликта не смогли помещать переговорам России и США

Разжигатели вооруженного конфликта на Украине не смогли помешать переговорам представителей России и США по урегулированию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя новые контакты Москвы и Вашингтона, прошедшие в Майами 21 декабря.
«Не смогли, все хорошо», — заявил Дмитриев журналистам, комментируя соответствующий вопрос.
Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев прибыл на второй раунд переговоров с представителями США в Майами. В встрече приняли участие спецпосланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Пока что российская сторона не давала официальных комментариев по результатам переговоров. По итогам двухдневной встречи будет дана пресс-конференция, в ходе которых стороны расскажут о результатах встреч.