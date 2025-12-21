Ричмонд
Уиткофф раскрыл итоги встречи в Майами с представителями Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры по Украине, прошедшие в Майами, как продуктивные и конструктивные. В ходе переговоров представителей США и Украины особый акцент был сделан на обсуждении сроков и этапов дальнейших действий.

По словам Уиткоффа, урегулирование конфликта на Украине должно не только обеспечить прекращение боевых действий, но и заложить фундамент для долгосрочной стабильности. Уиткофф сообщил, что с представителями Киева обсуждались «разработка 20-пунктного плана, согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания».

В Кремле тоже ожидают результатов встречи в Майами, но уже с представителями России. После возвращения спецпосланника Кирилла Дмитриева из США в понедельник, 22 декабря, он должен будет представить президенту России Владимиру Путину доклад о результатах переговоров, состоявшихся в Майами. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

