Дмитриев оценил попытки сорвать переговоры по Украине в Майами

Попытки сорвать российско-американские консультации по Украине не повлияли на ход диалога в Майами. Об этом сообщил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он прокомментировал итоги второго раунда обсуждений.

Источник: Life.ru

«Не смогли, не смогли, всё хорошо», — сказал Дмитриев журналистам.

Ранее Кирилл Дмитриев называл переговоры по украинскому урегулированию в Майами конструктивными. Он информировал, что встречи проходят с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. По его словам, диалог рассчитан на несколько дней и включает отдельные раунды обсуждений. Также Дмитриев заявлял о существовании на Западе организованной информационной кампании, направленной на срыв возможного мирного плана по Украине. Он отмечал, что такие действия, по его мнению, связаны с интересами отдельных политических и экономических групп и несут риски дальнейшей эскалации.

