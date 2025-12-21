Песков: Кремль пригласит девочку с «Итогов года» на мероприятие с Путиным

Во время программы «Итоги года» девочка обратилась к Владимиру Путину с просьбой «не уходить» и дождаться, пока она окончит школу и вуз, чтобы затем работать на месте Павла Зарубина и освещать деятельность главы государства. Президент, как следует из записи эфира, предложил ей не ждать ухода журналиста на пенсию, а пройти стажировку в его программе, чтобы получить опыт и подготовиться к поступлению на факультет журналистики.