Песков: Кремль пригласит девочку с «Итогов года» на мероприятие с Путиным

Песков похвалил девочку.
Кремль пригласит школьницу, которая мечтает стать журналистом и освещать работу президента России, на мероприятия Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, решение связано с обращением девочки к президенту во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». «И мы это сделаем обязательно, я считаю, что это надо обязательно сделать. Девочка — молодец. Действительно, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, пока вы скорее уйдете на пенсию», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что таким образом в Кремле намерены выполнить поручение президента, который во время прямого эфира поддержал интерес девочки к профессии. Отвечая на вопрос Зарубина о возможности пригласить школьницу на одно из президентских мероприятий, Песков подчеркнул, что в администрации это сделать могут, а сам журналист, по его словам, теперь обязан организовать участие девочки в съемках.
Во время программы «Итоги года» девочка обратилась к Владимиру Путину с просьбой «не уходить» и дождаться, пока она окончит школу и вуз, чтобы затем работать на месте Павла Зарубина и освещать деятельность главы государства. Президент, как следует из записи эфира, предложил ей не ждать ухода журналиста на пенсию, а пройти стажировку в его программе, чтобы получить опыт и подготовиться к поступлению на факультет журналистики.
Путин пояснил, что такая практика поможет школьнице лучше понять работу репортера и требования к профессии. Он также рекомендовал ей продолжать учебу и набирать портфолио, которое пригодится при поступлении в университет и дальнейшей работе в СМИ.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в этом году объединила большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства. Мероприятие прошло 19 декабря и длилось около четырех с половиной часов. Президент отвечал на вопросы журналистов федеральных и региональных СМИ, а также на обращения граждан, поступавшие через колл-центр и интернет.