Европа присоединилась к переговорам в Майами

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Майами с украинской делегацией удалось обсудить и согласовать общий стратегический подход между Украиной, Соединёнными Штатами и европейскими странами.

В своём сообщении в социальной сети X он отметил, что к дискуссии также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских государств.

Ранее сообщалось, что зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, принимает всё более активное участие в сложных дипломатических процессах, включая обсуждение перемирия в Газе и диалог с Россией.

