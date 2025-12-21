Ричмонд
Члены ЕАЭС подписали план «Евразийский экономический путь» до 2030−2045 годов

Главы государств-участниц Евразийского экономического союза утвердили дорожную карту под названием «Евразийский экономический путь», рассчитанную на период до 2030−2045 годов. Данный документ, среди двадцати других, был принят по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, их полный список опубликован на официальном сайте Кремля.

План «Евразийский экономический путь» представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию Декларации о дальнейшем углублении экономической интеграции в рамках союза.

На саммите также были одобрены подходы к расширению торгово-экономического взаимодействия с ключевыми внешними партнёрами ЕАЭС в среднесрочной перспективе, утверждён бюджет объединения на 2026 год и определены основные направления макроэкономической политики стран-членов на 2026−2027 годы.

По итогам заседания подписаны документы, регламентирующие порядок перечисления ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также утверждены планы по либерализации в сфере услуг управления строительными проектами.

Отдельные распоряжения касались кадровых вопросов в суде ЕАЭС и подходов к гармонизации национальных законодательств в области финансового рынка для формирования общего финансового пространства союза. Остальные подписанные документы были посвящены основным направлениям международной деятельности ЕАЭС в 2026 году, развитию туризма, ответственности за несоблюдение требований к продукции, а также соглашению о свободной торговле с Индонезией.

Ранее Life.ru писал, что на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге произошло сразу 18 знаковых дипломатических сделок. В том числе, стороны подписали масштабное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, открывающее новые экономические горизонты для обеих сторон.

