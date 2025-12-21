Члены ЕАЭС подписали план «Евразийский экономический путь» до 2030−2045 годов

Отдельные распоряжения касались кадровых вопросов в суде ЕАЭС и подходов к гармонизации национальных законодательств в области финансового рынка для формирования общего финансового пространства союза. Остальные подписанные документы были посвящены основным направлениям международной деятельности ЕАЭС в 2026 году, развитию туризма, ответственности за несоблюдение требований к продукции, а также соглашению о свободной торговле с Индонезией.