Члены ЕАЭС подписали план «Евразийский экономический путь» до 2030−2045 годов

План «Евразийский экономический путь» представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию Декларации о дальнейшем углублении экономической интеграции в рамках союза.
На саммите также были одобрены подходы к расширению торгово-экономического взаимодействия с ключевыми внешними партнёрами ЕАЭС в среднесрочной перспективе, утверждён бюджет объединения на 2026 год и определены основные направления макроэкономической политики стран-членов на 2026−2027 годы.
По итогам заседания подписаны документы, регламентирующие порядок перечисления ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также утверждены планы по либерализации в сфере услуг управления строительными проектами.
Отдельные распоряжения касались кадровых вопросов в суде ЕАЭС и подходов к гармонизации национальных законодательств в области финансового рынка для формирования общего финансового пространства союза. Остальные подписанные документы были посвящены основным направлениям международной деятельности ЕАЭС в 2026 году, развитию туризма, ответственности за несоблюдение требований к продукции, а также соглашению о свободной торговле с Индонезией.
Ранее Life.ru писал, что на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге произошло сразу 18 знаковых дипломатических сделок. В том числе, стороны подписали масштабное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, открывающее новые экономические горизонты для обеих сторон.
