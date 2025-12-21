Ричмонд
Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными

Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями Украины в Майами как результативные.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями Украины в Майами как результативные и проходившие в конструктивной атмосфере. По его оценке, встречи позволили продвинуться в обсуждении ключевых вопросов.

В ходе переговоров украинская делегация в течение нескольких дней взаимодействовала с американскими и европейскими партнерами. Стороны сосредоточились на рассмотрении предложенного США мирного плана, возможных гарантий безопасности, а также на определении сроков и дальнейших шагов по урегулированию.

Накануне в Майами прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он провел два раунда переговоров со Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Ранее Дмитриев заявил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам России и США по Украине, которые проходят в Майами. Он также отмечал, что переговорный процесс проходит в конструктивном ключе.

