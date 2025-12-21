Посольство РФ: пилоты из России и Белоруссии вылетят в Турцию ближайшим рейсом

Пилоты из России и Белоруссии, входящие в состав экипажа транспортного вертолёта Ми-26, который совершил плановую техническую посадку на тунисском острове Джерба, вскоре вылетят ближайшим авиарейсом в международный аэропорт Туниса, а оттуда направятся в Турцию. Об этом сообщили в посольстве России в североафриканской стране, передаёт ТАСС.
В дипломатическом представительстве отметили, что «тунисские власти приложили максимальные усилия, чтобы облегчить вылет экипажа вертолёта из страны».
Согласно информации посольства, семь граждан России и два гражданина Белоруссии «отправляются ближайшим рейсом из Джербы в Тунис, чтобы затем вылететь первым рейсом в сторону Турции».
Напомним, власти Туниса уже третий день без объяснений задерживают в аэропорту экипаж вертолёта Ми-26 из России и Белоруссии. Один из пилотов рассказал, что лётчиков изначально заставили провести около суток на металлических лавках.