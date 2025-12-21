На Западе рассказали об унижении фон дер Ляйен из-за России

Самым показательным моментом саммита, по данным издания, стал прямой вопрос к главе Еврокомиссии о том, является ли крах плана по репарационному кредиту политическим поражением. В ответ фон дер Ляйен, смущённая, пробормотала «это хорошо» и покинула заседание.