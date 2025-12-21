Депутат Чепа усомнился, что ЕС выплатит Украине обещанные 90 млрд евро

Депутат объясняет это тем, что внутри Евросоюза назревает раскол и члены не могут договориться, что наглядно продемонстрировал саммит по финансированию Украины.
— Раскол в Евросоюзе усиливается. Мы это видим по этому финансовому саммиту. То недовольство стран это подтвердило, и я абсолютно не сомневаюсь, что страны будут отказываться от участия в финансировании этих 90 млрд евро, — сказал NEWS.ru Алексей Чепа.
Депутат отметил, что в настоящий момент наметилось движение в сторону диалога между Россией и Францией. Но возлагать большие надежды на эти контакты пока не стоит, никаких изменений и соглашений в обозримом будущем вряд ли удастся достигнуть.
— Будем ждать каких-то изменений в ближайшее время, я имею в виду в сторону соглашения, — объяснил Чепа.