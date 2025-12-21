Зеленский заявил о подготовке новых санкций со стороны Украины

Ранее Владимир Зеленский заявлял об отсутствии мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что договор можно считать действительным только после его подписания и фактического прекращения боевых действий. Также Зеленский говорил о предложении США рассмотреть формат прямых переговоров с участием Украины, России, американской стороны и, возможно, представителей Европы. Помимо этого, он сообщал, что Министерство иностранных дел Украины ведёт работу по созданию инфраструктуры для организации выборов.