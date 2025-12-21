Ричмонд
Зеленский заявил о подготовке новых санкций со стороны Украины

Киев планирует ввести новые санкционные меры. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Заявление экс-комика прозвучало в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

«Будут новые решения о санкциях с нашей стороны», — сказал он.

В обращении Зеленский не раскрыл содержание готовящихся решений. Он также не уточнил, против кого именно могут быть направлены новые ограничения и в какие сроки их планируют утвердить.

Ранее Владимир Зеленский заявлял об отсутствии мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что договор можно считать действительным только после его подписания и фактического прекращения боевых действий. Также Зеленский говорил о предложении США рассмотреть формат прямых переговоров с участием Украины, России, американской стороны и, возможно, представителей Европы. Помимо этого, он сообщал, что Министерство иностранных дел Украины ведёт работу по созданию инфраструктуры для организации выборов.

