Дмитриев прокомментировал ход нового раунда переговоров в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что противникам диалога не удалось помешать российско-американским переговорам по Украине, прошедшим в Майами.
В комментарии журналистам он кратко охарактеризовал итоги второго раунда дискуссий: «Не смогли, не смогли, всё хорошо».
Дмитриев прибыл в Майами в субботу и сразу из аэропорта отправился на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоялась в местном гольф-клубе. Он оценил беседу как конструктивную.
Ранее сообщалось, что Европа присоединилась к переговорам в Майами.
