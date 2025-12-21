Дмитриев прокомментировал ход нового раунда переговоров в Майами

Дмитриев прибыл в Майами в субботу и сразу из аэропорта отправился на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоялась в местном гольф-клубе. Он оценил беседу как конструктивную.