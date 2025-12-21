Ричмонд
Дмитриев прокомментировал ход нового раунда переговоров в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что противникам диалога не удалось помешать российско-американским переговорам по Украине, прошедшим в Майами.

В комментарии журналистам он кратко охарактеризовал итоги второго раунда дискуссий: «Не смогли, не смогли, всё хорошо».

Дмитриев прибыл в Майами в субботу и сразу из аэропорта отправился на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоялась в местном гольф-клубе. Он оценил беседу как конструктивную.

Ранее сообщалось, что Европа присоединилась к переговорам в Майами.

