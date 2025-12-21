Ричмонд
Зеленский анонсировал новые санкции

Владимир Зеленский сообщил о намерении Киева ввести новые санкционные меры.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил о намерении Киева ввести новые санкционные меры, однако конкретные детали будущих решений озвучены не были. Об этом пишет РИА Новости.

При этом не уточняется, какие именно ограничения планируется ввести и против каких лиц или структур они будут направлены. Информация о сроках принятия решений также не раскрывается.

Как правило, санкционная политика Украины предусматривает блокировку активов на ее территории, отзыв лицензий, ограничение официальных контактов и визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение торговых, культурных и научных связей. В ряде случаев меры сопровождаются лишением украинских государственных наград.

Ранее сообщалось, что США исключили из списка антироссийских санкций несколько юридических и физических лиц.