Уиткофф: США считают переговоры во Флориде конструктивными

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты считают, что переговоры украинской делегации с представителями Вашингтона и Европы, прошедшие в американском штате Флорида, были продуктивными и конструктивными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«За последние три дня украинская делегация провела серию продуктивных и конструктивных переговоров с американскими и европейскими партнерами», — написал он в X.

Стороны на состоявшихся в последние дни консультациях уделили ключевое внимание обсуждению сроков и последовательности следующих шагов по урегулированию конфликта, заявил Уиткофф. «Особое внимание уделили обсуждению сроков и последовательности следующих шагов», — написал он в X.-0-

