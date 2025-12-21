Кремль раскрыл задачу Дмитриева на переговорах в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе переговоров в США должен получить информацию о результатах контактов Вашингтона с украинскими и европейскими представителями.
В интервью Первому каналу Песков подчеркнул, что Дмитриев «должен сработать на приём» и изучить наработки американской и европейской сторон.
Напомним Дмитриев заявил, что противникам диалога не удалось помешать российско-американским переговорам по Украине, прошедшим в Майами. В комментарии журналистам он кратко охарактеризовал итоги второго раунда дискуссий: «Не смогли, не смогли, всё хорошо».
Ранее сообщалось, что Уиткофф оценил переговоры с украинской делегацией в Майами.
