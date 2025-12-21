Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов на Кубани

В поселке Волна Краснодарского края произошел инцидент, связанный с повреждением трубопровода в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Как сообщили в оперативном штабе региона, обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в Темрюкском районе. По информации ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.
«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Ранее в Белгородской области уничтожили два украинских БПЛА.