Минюст США убрал ряд файлов по делу Эпштейна, чтобы защитить жертв

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что меньшей мере 16 файлов, включая фото с президентом США Дональдом Трампом, исчезли из раздела сайта министерства юстиции США, где были размещены документы.
«Ряд фотографий был удалён после публикации в пятницу. Это связано с тем, что судья в Нью-Йорке обязал нас учитывать мнение любых пострадавших или организаций по защите прав пострадавших, если у них возникают опасения относительно материалов, которые мы размещаем … Если потребуется заретушировать лица или другую информацию, мы это сделаем, а затем снова опубликуем материал», — сказал Бланш телеканалу NBC.
Бланш добавил, что Трампу нечего скрывать в документах по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.