Ушаков заявил, что РФ изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в США

Правительство России проанализирует итоги переговоров в Майами по урегулированию украинского конфликта, о которых доложит специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Правительство России проанализирует итоги переговоров в Майами по урегулированию украинского конфликта, о которых доложит специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом 21 декабря заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Ушаков отметил, что Дмитриев вернётся в понедельник и представит отчёт прежде всего президенту Владимиру Путину.

По его словам, предложения, выдвигаемые украинской стороной на переговорах, являются недостаточно конструктивными и неприемлемыми для России. На основе полученной информации будет выработана позиция для дальнейшего взаимодействия с американскими и украинскими партнёрами.

Ранее сообщалось, что Уиткофф оценил переговоры с украинской делегацией в Майами.

