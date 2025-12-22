Новости СВО. Прорыв ВС РФ на Сумщине, ВСУ оставили Грабовское, идут бои за Рясное, спецпосланник Кремля прибыл в Майами, 22 декабря

Группировка «Восток» не сбавляет темпа наступления на Гуляйполе. Украинские источники заявляют о том, что российские войска приближаются к центру города. Только за сутки наши операторы дронов уничтожили несколько авто и солдат противника на Времевском направлении, гаубицу в Рождественском, а также проредили личный состав 110-й и 92-й бригад ВСУ в селе Терноватое.