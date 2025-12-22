Сумская область, 22 декабря.
Армия России приближается к Сумам с юго-востока. Взято село Грабовское, а сегодня ночью бои шли уже в соседнем населённом пункте — Рясное.
— Против наших сил там стоит 119-я бригада теробороны ВСУ. До этого они получали в Серебрянском лесу (ЛНР), — поделился военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Подтверждают эти слова и комментарии эвакуированных на Украину жителей этих сёл, видео с которыми гуляет по сумским ресурсам. Причиной стремительных успехов российских подразделений в этом районе стал сильный туман, который стоял с утра и до вечера 20 декабря.
— Я так понимаю, он и стал причиной нашего быстрого продвижения в Краснопольском районе Сумской области. Важные подробности. Ждём теперь информацию из Рясного — надеюсь, за ночь мы там сумеем закрепиться, — сообщил Юрий Подоляка.
Также в Сумской области ликвидирован командир роты 17-й бригады ВСУ Александр Соколовский, который участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область. Примечательно, что он добровольно вступил в ряды нацбата «Днепр», чтобы участвовать в так называемой АТО.
Вблизи Курской области украинские подразделения понесли потери в Рыжевке. По позициям боевиков отработали российские военные лётчики.
Харьковская область, 22 декабря.
Подразделения ВС РФ в Харьковской области на некоторых участках продвинулись на расстояние от 200 до 450 метров.
К примеру, в южной части посёлка Вильчи российские солдаты смогли продвинуться на 300 метров вглубь обороны противника и занять позиции в 25 домах. Под натиском наших штурмовиков свои позиции начали бросать военнослужащие 225-го ОШП ВСУ. Мелкими группами они пытаются убежать из посёлка через поля. Примечательно, что отступающих атакуют как расчёты дронов группировки «Север», так и ВСУ.
Артиллеристы группировки «Восток» уничтожают опорные пункты противника в Гуляйполе Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Продолжается оборона Купянска. Российские войска контролируют город, но стягивание сюда украинских сил уже сыграло против киевского режима. На подступах к городу была ликвидирована вражеская ДРГ с оружием производства США и Швеции.
— Пока ВСУ вынуждены держать крупные силы на Купянском направлении, российские войска приближаются к трассе Р45 Сумы — Харьков. Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения и манёвра ВСУ на северо-востоке Украины, — заметила «Военная хроника».
Донецкая Народная Республика, 22 декабря.
ВСУ лишились последней возможности на организованный отход из окружённого Димитрова (Мирнограда), когда наши подразделения заняли село Светлое. Поэтому группировка войск «Центр» продолжает уничтожение противника, находящегося в котле. Зачистка продолжается и в селе Родинское, где находятся разрозненные формирования ВСУ.
— Российские подразделения активными темпами ведут зачистку Мирнограда, постепенно приближая к развязке длительную операцию по освобождению Покровско-Мирноградской агломерации Сейчас в Мирнограде противник сохраняет присутствие в центральной части города, пытаясь прятаться в застройке и малыми группами бежать из города, — пишут авторы канала «Архангел спецназа».
Запорожская область, 22 декабря.
Группировка «Восток» не сбавляет темпа наступления на Гуляйполе. Украинские источники заявляют о том, что российские войска приближаются к центру города. Только за сутки наши операторы дронов уничтожили несколько авто и солдат противника на Времевском направлении, гаубицу в Рождественском, а также проредили личный состав 110-й и 92-й бригад ВСУ в селе Терноватое.
Кирилл Дмитриев прибыл в Майами.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проведёт переговоры с американскими представителями в Майами. После завершения командировки он вернётся в Москву.
— Дмитриев должен сработать на приём. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства, — сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры в Майами об урегулировании конфликта на Украине идут конструктивно. Однако Кремль не получал никаких предложений о трёхсторонней встрече представителей России, США и Киева, да и серьёзных разговоров по этому поводу не велось.
Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что американцы предлагали ему провести ту самую трёхстороннюю встречу. Также глава киевского режима допустил отвод ВСУ из Донбасса, но только если то же самое сделает Кремль.