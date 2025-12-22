Во Франции объявили о строительстве нового авианосца

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны. Об этом пишет РИА Новости.
«Во время (роста конфликтов на международной арене — Прим. БЕЛТА),.. чтобы нас боялись, мы должны быть сильными, особенно — на море. И именно поэтому … я принял решение о том, чтобы дать Франции новый авианосец. Решение о начале реализации этого очень большого проекта было принято на этой неделе», — сказал Макрон, выступая перед французскими военными в Абу-Даби, куда он отправился для того, чтобы встретить с ними Рождество. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV.
В ноябре агентство Франс Пресс сообщало, что Франция должна принять решение о строительстве авианосца нового поколения до конца года, чтобы новый корабль был введен в эксплуатацию в 2038 году. Новый корабль, который придет на смену нынешнему атомному французскому авианосцу «Шарль де Голль», будет оснащен атомной энергетической установкой и будет значительно больше судна-предшественника. Водоизмещение нового судна составит 80 тысяч тонн, а длина — 310 метров, в отличие от «Шарля де Голля», чье водоизмещение составляет 42 тыс. тонн, а длина — 261 метр. Экипаж нового авианосца будет насчитывать две тысячи человек, а на борту он сможет нести 30 боевых самолетов.
Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах. -0-