Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан назвал тех, кто хочет продолжения конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения конфликта на Украине хотят только наивные политики, производители оружия и банкиры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения конфликта на Украине хотят только наивные политики, производители оружия и банкиры.

В своём сообщении в социальной сети X он пояснил, что к этой группе относятся политики, верящие в возможность победить ядерную державу на поле боя, оружейные компании, извлекающие прибыль из бесконечных войн, и банкиры, сделавшие ставку на военное поражение России.

Орбан также подчеркнул, что европейские страны заслуживают лучшего и нуждаются в мире.

Ранее Ушаков заявил, что РФ изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше