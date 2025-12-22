В своём сообщении в социальной сети X он пояснил, что к этой группе относятся политики, верящие в возможность победить ядерную державу на поле боя, оружейные компании, извлекающие прибыль из бесконечных войн, и банкиры, сделавшие ставку на военное поражение России.