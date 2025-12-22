Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения конфликта на Украине хотят только наивные политики, производители оружия и банкиры.
В своём сообщении в социальной сети X он пояснил, что к этой группе относятся политики, верящие в возможность победить ядерную державу на поле боя, оружейные компании, извлекающие прибыль из бесконечных войн, и банкиры, сделавшие ставку на военное поражение России.
Орбан также подчеркнул, что европейские страны заслуживают лучшего и нуждаются в мире.
Ранее Ушаков заявил, что РФ изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в США.
