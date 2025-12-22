Генсек НАТО Рютте заявил о готовности ряда стран отправить солдат на Украину

В интервью немецкому изданию Bild Рютте отметил, что ряд европейских стран выразили готовность предоставить военнослужащих в случае необходимости. В настоящее время, как он пояснил, ведётся проработка концепции «коалиции желающих», где детально обсуждаются варианты размещения сухопутных, морских и воздушных сил.
Рютте также описал планируемую трёхуровневую систему сдерживания. Первым уровнем должны стать мощные собственные Вооружённые силы Украины, способные самостоятельно обеспечивать оборону страны. Вторым уровнем выступит «коалиция желающих», предоставляющая Киеву дополнительные гарантии безопасности. Третий, высший уровень, составит поддержка со стороны США. Задачей альянса Рютте назвал интеграцию этих элементов в единую систему.
Ранее Life.ru писал, что после утверждения Европейским союзом масштабного пакета финансовой поддержки Украине на 90 миллиардов евро значительно увеличилась активность немецкой военно-транспортной авиации. Самолёты Германии начали интенсивно перебрасывать грузы на стратегическую логистическую базу Североатлантического альянса, расположенную в польском городе Жешув. Аэропорт Жешув-Ясьонка уже длительное время служит основным транзитным узлом для поставок вооружения и военной техники на Украину. Через этот хаб следуют грузы из США, Германии и других стран НАТО, которые затем доставляются к украинской границе автомобильным и железнодорожным транспортом. Наблюдатели отмечают, что рост числа рейсов последовал непосредственно за решением о выделении Киеву крупного кредита.
