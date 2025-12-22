Генсек НАТО Рютте заявил о готовности ряда стран отправить солдат на Украину

Ранее Life.ru писал, что после утверждения Европейским союзом масштабного пакета финансовой поддержки Украине на 90 миллиардов евро значительно увеличилась активность немецкой военно-транспортной авиации. Самолёты Германии начали интенсивно перебрасывать грузы на стратегическую логистическую базу Североатлантического альянса, расположенную в польском городе Жешув. Аэропорт Жешув-Ясьонка уже длительное время служит основным транзитным узлом для поставок вооружения и военной техники на Украину. Через этот хаб следуют грузы из США, Германии и других стран НАТО, которые затем доставляются к украинской границе автомобильным и железнодорожным транспортом. Наблюдатели отмечают, что рост числа рейсов последовал непосредственно за решением о выделении Киеву крупного кредита.