Дмитриев рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом в Майами

«Здесь хорошего сценария для Зеленского не прослеживается. По-хорошему, ему нужно принимать уже сейчас все пункты плана Трампа и надеяться на то, что Россия с ними согласится. Но он, как мы видим, все равно затягивает переговорный процесс. Это означает тот факт, что Россия будет и дальше продвигаться на поле боя, и в конечном счете итоговый мирный план, который Киеву придется рано или поздно подписать, будет гораздо хуже того, что предлагается сейчас».