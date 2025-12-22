Ричмонд
Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече лидеров СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече руководителей государств Содружества Независимых Государств. Об этом в воскресенье сообщила информационная передача «Ватан» на туркменском телевидении.

Источник: Life.ru

Как отмечается в сообщении, авиалайнер главы государства приземлился в международном аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретили официальные лица. Утверждается, что Ашхабад заинтересован в развитии взаимодействия в рамках СНГ, уделяя первостепенное внимание экономическому сотрудничеству и расширению транспортно-логистических связей.

«Инициативы Туркменистана по созданию международных транспортных коридоров получают поддержку со стороны партнёров по СНГ. В рамках сотрудничества наша страна последовательно продвигает энергетическую дипломатию и экологическую безопасность. Гуманитарный диалог также является важным направлением партнёрства. Туркменистан, становясь местом регулярного проведения крупных культурных и спортивных мероприятий СНГ, способствует сохранению духовных ценностей и укреплению дружбы между народами», — отметили в передаче.

Неформальная встреча лидеров стран Содружества запланирована на 22 декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств в Северной столице пройдёт с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, личные встречи российского лидера с каждым из прибывающих глав государств являются обязательным элементом программы двухдневного саммита.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

