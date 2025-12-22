Вэнс заявил, что помощь пожилым американцам важнее Украины

В ходе выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA он пояснил, что помощь пенсионерам, включая отмену налогов на выплаты по социальному обеспечению, является приоритетом, основанным на принципе «почитания отца и матери», в отличие от направления средств за рубеж.