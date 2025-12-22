Уиткофф: США и Украина обсудили план Трампа и гарантии безопасности Киева

Ранее Уиткофф дал положительную оценку прошедшим переговорам с украинской делегацией в Майами. Он охарактеризовал трёхдневные встречи во Флориде как плодотворные и содержательные. Он подчеркнул, что общим приоритетом является прекращение боевых действий, обеспечение надёжных гарантий безопасности, а также создание условий для восстановления и устойчивого развития Украины.