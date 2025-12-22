Уиткофф: США и Украина обсудили план Трампа и гарантии безопасности Киева

В ходе встречи стороны обсудили четыре основных документа: доработку плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним гарантиям безопасности, формирование рамок гарантий США для Украины и развитие программы «Экономика и процветание». По его словам, особое внимание уделялось срокам реализации и последовательности предстоящих шагов.
Ранее Уиткофф дал положительную оценку прошедшим переговорам с украинской делегацией в Майами. Он охарактеризовал трёхдневные встречи во Флориде как плодотворные и содержательные. Он подчеркнул, что общим приоритетом является прекращение боевых действий, обеспечение надёжных гарантий безопасности, а также создание условий для восстановления и устойчивого развития Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.