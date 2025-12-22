Уиткофф заявил, что Европа присоединилась к переговорам по Украине в Майами

«К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран, чтобы согласовать общий стратегический подход между Украиной, Соединёнными Штатами и Европой», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Уиткоффа в соцсети X.
Ранее делегации уже проводили консультации в Берлине. По сообщениям, их результатом стала готовность западных стран предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 устава НАТО. При этом, как утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск, взамен американская сторона потребовала от Украины территориальных уступок.
Ранее Стив Уиткофф дал положительную оценку прошедшим переговорам с украинской делегацией в Майами. Американский дипломат охарактеризовал трёхдневные встречи во Флориде как плодотворные и содержательные. По его словам, в ходе диалога стороны рассмотрели американские предложения по мирному урегулированию и вопросы гарантий безопасности для Украины.
