Уиткофф заявил, что Европа присоединилась к переговорам по Украине в Майами

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что в ходе встреч в Майами американская, украинская и европейская стороны провели обсуждения, направленные на выработку единого стратегического подхода.

Источник: Life.ru

«К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран, чтобы согласовать общий стратегический подход между Украиной, Соединёнными Штатами и Европой», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Уиткоффа в соцсети X.

Ранее делегации уже проводили консультации в Берлине. По сообщениям, их результатом стала готовность западных стран предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 устава НАТО. При этом, как утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск, взамен американская сторона потребовала от Украины территориальных уступок.

Ранее Стив Уиткофф дал положительную оценку прошедшим переговорам с украинской делегацией в Майами. Американский дипломат охарактеризовал трёхдневные встречи во Флориде как плодотворные и содержательные. По его словам, в ходе диалога стороны рассмотрели американские предложения по мирному урегулированию и вопросы гарантий безопасности для Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

