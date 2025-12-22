Годовой объем добычи нефти и газа на крупнейших в Китае морских нефтепромыслах превысил 40 млн тонн

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила в воскресенье, что в 2025 году совокупный объем добычи энергоносителей на Бохайских нефтепромыслах — крупнейшей в Китае морской базе по добыче сырой нефти — превысил 40 млн тонн нефтегазового эквивалента, что стало новым историческим максимумом и обеспечивает надежную гарантию энергетической безопасности страны и высококачественному социально-экономическому развитию. Об этом информирует Синьхуа.
Бохайские нефтепромыслы являются крупнейшим и наиболее высокопроизводительным морским нефтяным месторождением Китая, на котором в настоящее время насчитывается более 60 эксплуатируемых нефтегазовых месторождений и более 200 производственных объектов, а совокупный объем добычи сырой нефти превышает 600 млн тонн. Здесь за последние пять лет среднегодовой рост добычи нефти и газа составил 5%, а прирост по добыче сырой нефти составил почти 40% от общего прироста в данном аспекте по стране.
Ответственные лица Тяньцзиньского филиала CNOOC заявили, что в 2025 году строительство производственных мощностей на Бохайских нефтепромыслах было всесторонне ускорено, работы по бурению скважин в течение этого года достигли нового исторического максимума, что эффективно способствовало быстрому завершению и вводу в эксплуатацию ряда ключевых объектов, включая нефтяные месторождения с разведанными запасами в 100 млн тонн, в том числе «Кэнли 10−2» и «Бочжун 26−6».
Наряду со всемерными усилиями по расширению производственных мощностей новых нефтяных месторождений годовая добыча сырой нефти на старых месторождениях Бохайских нефтепромыслов в 2025 году превысит 32 млн тонн, стабилизируя «базовый показатель» добычи.
На Бохайских нефтепромыслах ускоренными темпами продвигаются цифровая и интеллектуальная трансформация и зеленое и низкоуглеродное развитие, был совершен крупный прорыв в локализации ключевого оборудования, успешно введена в эксплуатацию первая локализованная система мелководного подводного производства. Интеллектуальное нефтяное месторождение «Циньхуандао 32−6» расширяет возможности традиционной добычи нефти и газа за счет таких технологий, как дронизация и скоординированность производственно-эксплуатационных операций. Кроме того, был полностью завершен проект по подключению кластера морских нефтяных месторождений к береговому источнику электроэнергии: в настоящее время к береговому источнику электроэнергии подключено более 80% нефтяных месторождений. -0-