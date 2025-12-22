Годовой объем добычи нефти и газа на крупнейших в Китае морских нефтепромыслах превысил 40 млн тонн

Бохайские нефтепромыслы являются крупнейшим и наиболее высокопроизводительным морским нефтяным месторождением Китая, на котором в настоящее время насчитывается более 60 эксплуатируемых нефтегазовых месторождений и более 200 производственных объектов, а совокупный объем добычи сырой нефти превышает 600 млн тонн. Здесь за последние пять лет среднегодовой рост добычи нефти и газа составил 5%, а прирост по добыче сырой нефти составил почти 40% от общего прироста в данном аспекте по стране.