AC: провал конфискации российских активов унизил Урсулу фон дер Ляйен и ЕК

В качестве компромиссного решения, как напомнил журнал, глава Евросовета Антониу Кошта объявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, который будет опираться на бюджет ЕС и в перспективе может быть возмещен за счет доходов от российских замороженных активов. Российские власти ранее неоднократно называли заморозку этих активов и планы их использования «грабежом» и обещали ответные меры.