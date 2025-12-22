Урсула фон дер Ляйен ушла от журналистов после вопроса о провальном проекте.
Крах плана по прямой конфискации российских активов для финансирования Украины стал «глубоко унизительной сменой курса» для Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен. Об этом 21 декабря сообщает консервативный журнал The European Conservative (TEC), подводя итоги последнего саммита Европейского совета в Брюсселе, где инициативу Еврокомиссии поддержать не удалось.
«Фиаско последнего заседания Совета стало кульминацией давней и устойчивой тенденции: Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами», — говорится в публикации The European Conservative. Автор материала связывает срыв плана с тем, что государства — члены ЕС потребовали жесткого следования нормам права и договорам Союза.
По данным журнала, стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен, который в материале характеризуют как демонстративный и нетерпимый к несогласию, вступает в противоречие с механизмами принятия решений в Евросоюзе. В статье подчеркивается, что Брюссель вынужден учитывать принцип единогласия, суверенные интересы стран и ограничения национальных бюджетов, что осложняет продвижение инициатив, представляемых как моральный императив.
TEC называет самым показательным моментом саммита эпизод с вопросом, адресованным главе Еврокомиссии. По версии издания, Урсулу фон дер Ляйен спросили, считает ли она провал плана по выдаче так называемого репарационного кредита Украине политическим поражением. «Фон дер Ляйен напрямую спросили, стал ли крах плана по выдаче репарационного кредита политическим поражением, сломленная фон дер Ляйен пробормотала обескураженное “это хорошо” и ушла», — резюмировал автор.
В качестве компромиссного решения, как напомнил журнал, глава Евросовета Антониу Кошта объявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, который будет опираться на бюджет ЕС и в перспективе может быть возмещен за счет доходов от российских замороженных активов. Российские власти ранее неоднократно называли заморозку этих активов и планы их использования «грабежом» и обещали ответные меры.